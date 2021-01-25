شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إصدار 84 تصريحا جديدا لإنشاء أبراج المحمول بالمجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشكيل لجنة تتضم ممثلين عن الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الإسكان لتسريع وتيرة بناء أبراج المحمول، وحل المشكلات التي تواجهها بالمجتمعات العمرانية والمحليات.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم بدء حل مشكلة بناء الأبراج في المجتمعات العمرانية؛ لتسهيل إصدار تصاريح الإنشاء، حتى أن إحدى الشركات حصلت على 84 تصريحا لإنشاء أبراج محمول في التجمع ومدينة نصر و6 أكتوبر، وجار إصدار تصاريح لأبراج باقي الشركات في غضون أسبوعين، ونفس الأمر سيتم تنفيذه بالمحليات.

وقال الوزير إن ما يتعلق بإنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل أبراج المحمول ما زال قيد الدراسة.

َوكان الوزير قد بحث مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن، منوها عن ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 96.16 مليون بنهاية أغسطس 2020 مقارنة بنحو 95.55 مليون بنهاية يوليو 2020 و94.76 فى أغسطس 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى أغسطس 2020، مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020 ونحو 37.97 مليون مستخدم فى أغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمو اليو اس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020 و2.87 مليون فى أغسطس 2019.

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2565078 مليار نبضة/ث فى شهرى يوليو وأغسطس 2020، مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية أغسطس 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه، مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15.2% خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم جائحة كورونا.

وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.