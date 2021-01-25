شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الأخير واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير.

في تمام الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 103.70 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.74، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.69، بينما حقق الأعلى له عند 103.89، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 103.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لكشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 20-21 من كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، %، حينما كشف بنك اليابان آنذاك عن بيان السياسة النقدية وتم الإبقاء على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد أيضا آنذاك على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.