شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ستة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع التطلع لانطلاق فعليات منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2021 اليوم الاثنين ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.23% لتتداول عند 25.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.54$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 25.56$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 90.13 مقارنة بالافتتاحية عند 90.24.

هذا وقد تابعنا بالأمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أفاد بأن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم تجاوزت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث جلبت الصين تدفقات بقمية 163$ مليار العام الماضي مقارنة بما قيمته 134$ مليار اجتذبتها الولايات المتحدة، وجاء ذلك بالتزامن مع جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لكلمة الرئيس الصيني شي جينبينج عبر الانترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "جدول اعمال دافوس 2021" بالإضافة إلى حديث العديد من الزعماء السياسيين ومحافظي المصارف المركزية لكبرى الاقتصاديات العالمية، حيث من المرتقب أيضا اليوم أن نشهد حديث كل من محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين.

وصولاً الى مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "استعاد النمو الاقتصادي" في دافوس والذي من المتوقع أن يركز على العديد من الموضوعات بالتزامن مع ترنح الاقتصاد العالمي من بينها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العادلة بالإضافة للرقمنة وأزمة المناخ، ونود الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلع علينا لاجارد أيضا اليوم في حدث افتراضي أخر يستضيفه معهد القانون والمالية.

وتتطلع الأسواق غداُ الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 97.46 مليون ولقي 2,112,689 شخص مصرعهم في 224 دولة.