شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في ثمانية أسابيع أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد والتي ستطل علينا مران اليوم ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2178 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2170، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2181، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2160، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2171.

هذا ويترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حدث افتراضي يستضيفه معهد القانون والمالية، وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 91.5 مقابل 92.1 في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لمشاركة لاجارد في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "استعاد النمو الاقتصادي" في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "جدول اعمال دافوس 2021".