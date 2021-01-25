شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية وتوجه الأنظار لافتتاح الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي وذلك قبل انطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام غدا الثلاثاء.

هذ وقد تابعنا بالأمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أفاد بأن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم تجاوزت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث جلبت الصين تدفقات بقمية 163$ مليار العام الماضي مقارنة بما قيمته 134$ مليار اجتذبتها الولايات المتحدة، وجاء ذلك بالتزامن مع جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لكلمة الرئيس الصيني شي جينبينج عبر الانترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "جدول اعمال دافوس 2021" بالإضافة إلى حديث العديد من الزعماء السياسيين ومحافظي المصارف المركزية لكبرى الاقتصاديات العالمية، حيث من المرتقب أيضا اليوم أن نشهد حديث كل من محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج وكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين.

وصولاً الى مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "استعاد النمو الاقتصادي" في دافوس والذي من التوقع أن يركز على العديد من الموضوعات بالتزامن مع ترنح الاقتصاد العالمي من بينها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العادلة بالإضافة للرقمنة وأزمة المناخ، ونود الإشارة إلى أنه من المقرر أن تطلع علينا لاجارد أيضا اليوم في حدث افتراضي أخر يستضيفه معهد القانون والمالية.

وتتطلع الأسواق غداُ الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 97.46 مليون ولقي 2,112,689 شخص مصرعهم في 224 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليربح 3.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,860.46، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 135.98 نقطة ويصل إلى المستوى 28,767.43.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.78% ليربح 43.66 نقطة ويصل إلى المستوى 5,613.44، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 12.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,619.22.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.92% ليربح 566.64 نقطة ويصل إلى المستوى 30,014.49، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.71% ليربح هو الأخر 53.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,194.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.20% ليخسر 26.17 نقطة ويصل إلى المستوى 13,307.26، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 14.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,815.10.