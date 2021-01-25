شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالمحاولات الصاعدة- تحليل - 25-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات إيجابية منذ أن أكد ثباته فوق الدغم المستقر عند 125.00 لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 126.40 والثبات حوله, محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء, يدعونا لترجيح المزيد من الارتفاع والذي قد يستهدف بدوره المقاومة الممتدة نحو 129.90 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الاتجاه العام للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد