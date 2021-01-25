شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر التذبذب دون المقاومة-تحليل - 25-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة بشكل سلبي دون مقاومة القناة الصاعدة المتمركزة قرب 142.45 ليعزز ذلك من فرص تشكيله قريبا لتداولات تصحيحية هابط وليستهدف بذلك مستوى 141.00 و 140.35 على التوالي.

أما محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإيجابية الإضافية والتي قد تبدأ من 143.70 و 145.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.45 و 140.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة