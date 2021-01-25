شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ باستقبال العزم السلبي– تحليل - 25-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين إنهائه للهجوم الصاعد بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة الممتدة حاليا نحو 1155.00 ليتجاوب بذلك مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بخروجه من مستوى تشبع الشراء.

ما سبق, يؤكد بدء تجميع السعر للعزم السلبي ليعزز ذلك سيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنبقى بانتظار تسجيله قريبا للأهداف المستقرة عند 1070.00 و 1025.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1125.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط