شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة عملاقة من الطرق بـ377 مليار جنيه ومصر الـ90 فى مؤشر التنافسية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ولذلك تسعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

وتساهم شبكة الطرق فى تسهيل حركة نقل المواطنين وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة التجارة الدولية، وتزيد من ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى، كما نجحت الدولة فى تنفيذ 85 % من الخطة القومية للطرق، ليرتفع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق والبنية التحتية، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وقد استحوذت شبكة الطرق القومية على النصيب الأكبر من حجم أعمال المشروعات القومية التى قامت الدولة بتفيدها خلال السنوات القليلة الماضية، فيبلغ إجمالى عدد المشروعات 1634، بإجمالى تكلفة 377 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 808 مشروعات بإجمالى تكلفة 218,5 مليار جنيه وجار تنفيذ عدد 673 مشروعًا بإجمالى تكلفة 101,5مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 153مشروعًا بتكلفة 57مليار جنيه.

وقد عززت التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2020/2021 بمبلغ 450 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على إزالة المعوقات التى قد تؤثر سلبًا على سير العمل بمشروعات الطرق والكبارى التى تقوم بتنفيذها وزارة النقل.

وعن المشروعات التى يتم تنفذها:

- قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الدولة بتكلفة بلغت 85 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة استثمارية بلغت 15 مليار جنيه، والتخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500

- المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق الجارى تنفيذها تشمل 17 مشروعا بإجمالى أطوال 1300 كم بإجمالى تكلفة 35 مليار جنيه

تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، بحيث تكون المرحلة الأولى من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، والمرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكى بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تكون المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكى حتى ارقين بطول ١٠٠ كم.

-تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط / سوهاج (شرق النيل) بطول 145 كم ليصبح بعرض رصف 9،6 متر ( 2 ) حارة مرورية + طبان مرصوف لكل اتجاه.

- إزدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200كم والذى يشمل إنشاء طريق موازى للطريق القائم 2 حارة ليصبح بإجمالى عرض رصف 9،20 متر.

- تطوير طريق المنصورة – جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم.

تطوير الطريق الدائرى وسيكون الطريق من 7-8 حارات بتكلفة 8 مليارات جنيه لتطوير القطاعين وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير منتصف2021.