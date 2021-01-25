شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) التراجع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل السهم إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.03% بما يعادل -0.14 نقطة، في ظل محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.84.