شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يتراجع بفعل مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المد\ى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي وليساعده أيضاً على اختراق مستوى المقاومة المحوري 20.58، هذا المستوى الذي أدى إلى الضغط على السهم مؤخراً، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.55% بما يعادل -0.32 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 20.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.44 ومستوى المقاومة 22.00.