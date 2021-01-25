شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يصل لمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -0.18 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعده قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.66، طيلة ثبات الدعم 14.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.10 ومستوى المقاومة 15.86.