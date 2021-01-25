شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.07% بما يعادل -1.20 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 128.61، طيلة ثبات مستوى الدعم 104.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 104.40 ومستوى المقاومة 120.00.