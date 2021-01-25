شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يحلق عالياً – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جازداكو (6090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.96% بما يعادل 0.56 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة 21.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 21.00.