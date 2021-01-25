شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -0.08 نقطة، ليستند بدوره إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 16.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.80.