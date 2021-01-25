شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه استثمارت البحث والإنتاج لهيئة البترول خلال 2020-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن حجم استثمارات الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام بلغت 3 مليارات جنيه وذلك لنشاط البحث والإنتاج خلال 2020-2019.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن تلك الاسثمارات ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج خلال تلك الفترة.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت أن الاستثمارات المنفذه للهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020 موضحة أن تلك الاستثمارات موزعة على الأنشطة التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع العام لمشروعات الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعي.

وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن .

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً.