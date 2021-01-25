شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 221فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 205 فلس كمستوى أول ثم 195 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 217.0 بينما مستوى المقاومة هو 225.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط