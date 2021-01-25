شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 726فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 750 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 722.3 بينما مستوى المقاومة هو 732.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط