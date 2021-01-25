شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 60 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الضغوط البيعية خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 58 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 60.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط