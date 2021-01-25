شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق امس الأحد عند أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 216 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 225 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 213 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 214.7 بينما مستوى المقاومة هو 216.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد