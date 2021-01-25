شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 246 فلس، في ظل ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 255 فلس كمستوى أول ثم 280 فلس مستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 230 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 242.0 بينما مستوى المقاومة هو 248.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد