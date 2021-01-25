شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى663 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 645 فلس كمستوى أول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 680 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 661.3 بينما مستوى المقاومة هو 665.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد