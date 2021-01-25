شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يشهد ارتفاع كبير -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 923 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس من العام الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق، وهو الهدف السعري الأول الذي اشرنا اليه سابقا، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 1000 ثم 1080 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 870 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 900 بينما مستوى المقاومة هو 1000 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد