شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 61.60 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 61 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لهدفه السعري الثاني عند 64 فلس ثم 67 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 60.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.9 بينما مستوى المقاومة هو 62.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد