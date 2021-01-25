شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح ليغلق امس الأحد عند مستوى 4.095 ريال، وهو أدني مستوى له خلال الجلسة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 3.95 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.20 ريال

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.05 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.14 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط