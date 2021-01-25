شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6238 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 6000 نقطة في عملية جني ارباح، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,224 وبين مستوى المقاومة هو 6,260 نقطة