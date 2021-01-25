شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10706نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10650 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,647 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,759 نقطة