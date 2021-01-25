شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.8860، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار التوجه نحو 0.8760 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.8860 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8780 والمقاومة 0.8890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط