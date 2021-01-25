شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرسم تركيبة سلبية – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك 50، ويرسم السعر نموذج قمة ثلاثية تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والذي يستهدف كسر 0.7665 لتأكيد تفعيل النموذج السلبي ومن ثم تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7625 وتمتد إلى 0.7505.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7775 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7650 والمقاومة 0.7775

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط