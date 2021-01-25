شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 54.45 ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر دون الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف مستوى 52.30 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 56.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط