شكرا لقرائتكم خبر عن النفط دون الدعم المكسور – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، ويجري محاولات لكسر الدعم المحوري 51.70، بانتظار كسر مؤكد لفتح الطريق أمام التوجه نحو 49.70 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 53.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.70 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط