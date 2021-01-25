شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية مع افتتاح اليوم، في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستويات 27.70 ثم 28.90 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 25.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد