شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الذهب محصوراً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1850.80 والمقاومة 1871.55، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستويات 1838.10 ثم 1800.00 كمحطات سلبية رئيسية، بينما يمثل الاختراق المقاومة مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى اللحظي لتستهدف مستويات 1888.30 ثم 1905.05 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي