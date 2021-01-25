شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ليخترق مستوى 1.2688 ويستقر فوقه، ليقدّم إشارات على محاولة السعر التعافي خلال الجلسات القادمة، لكننا نلاحظ أن السعر لا يزال دون مقاومة القناة الهابطة التي تتواجد الآن عند 1.2745، يرافقه ظهور تشبع كبير في الشراء.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع واختراق 1.2745 سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع وزيارة مستوى 1.2854 كهدف إيجابي تالي، بينما يمثل كسر 1.2688 مفتاح العودة إلى المسار الهابط الذي يستهدف مستوى 1.2475 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي