شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية إضافية ليلامس المقاومة الأهم 103.95، ونلاحظ أن السعر يحافظ على ثباته دونها حتى الآن، بينما فقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة.

نشير إلى أن كسر 103.65 مطلوب لتعزيز التوقعات بالانخفاض نحو هدفنا السلبي الرئيسي التالي عند 102.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط