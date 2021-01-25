شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم المحوري – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليختبر الدعم المحوري 1.3645، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً من هناك، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي حاجز 1.3700 وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3815 الذي يمثّل محطتنا التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1.3645 والأهم فوق 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد