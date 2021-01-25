شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل زوج اليورو مقابل الدولار تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على مواصلة الارتفاع، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50.

هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2300، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2145 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد