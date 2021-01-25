شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 مليار دولار استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة لتنمية حقول البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول لعمليات تنمية حقول البترول بلغت حوالي 2.8 مليار دولار خلال العام 2019-2020 .

وأضاف المصادر لـ"الخليج 365" أنه كان لتلك الاستثمارات دور في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي المضاف خلال تلك الفترة .

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول بلغت حوالي 5.1 مليار دولار خلال العام 2019-2020، وذلك لعدد من الأنشطة منها نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية وكان لتلك الاسثمارات أدت إلي زيادة عدد الاكتشافات المتحققة وكميات الاحتياطي المضاف.

يذكر أنه خلال عام 2020 تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز،190 بئر زيت خام ) وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً و 32.5 ألف برميل متكثفات يومياً وحوالى 160ألف برميل زيت يومياً.