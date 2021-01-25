شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة سكودا “كودياك” موديل 2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة السيارة سكودا “كودياك” موديل 2021 بسبع فئات، الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 605 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 685 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 730 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SPORT LINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 765 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل L&K 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 780 ألف جنيه.

الفئة سابعة أوتوماتيك موديل SPORT LINE 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 875 ألف جنيه.

ابرز المواصفات :

تعتمد السيارة سكودا كودياك موديل 2021 على نسختين من المحركات، الأول يأتي بسعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

كما تتوفر “كودياك” بخيارين من المقصورات، الأولى تمثلها الفئة كودياك أكتيف وتتسع إلى خمسة ركاب، بينما طرازات “امبيشن” و”ستايل” و”سبورت لاين” تتسع إلى سبعة ركاب.

والمحرك الثاني يأتي بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ومعتمدة على منظومة الجر الكلي للعجلات.

كما تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 9.6 ثانية.

تحتوي سكودا كودياك 2021 على باقة متطورة ومتعددة من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشتمل على منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مدعومة بكاميرا خلفية وأخرى أمامية للأعلى تجهيزًا.

كما تمتلك مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة”.