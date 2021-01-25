شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أوامر ملكية من ضمنها تغيير محافظ المركزي وضم وزارة الإسكان إلى أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم 8 أوامر ملكية، كان من ضمنها إعفاء الدكتور أحمد بن عبد اللطيف الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي، وتعيينه مستشاراً بالديون الملكي برتبة وزير، وتعيين الدكتور فهد بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير.

كذلك كان من الأوامر الملكية ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، ليصبح اسمها وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.