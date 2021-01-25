شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: دعم الحكومة ساهم فى تخفيف أعباء المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن فنادق ومنتجعات مدينة شرم الشيخ الأكثر تضررا على مدار العشر سنوات الماضية، منذ أحداث ثورة يناير وتوقف الحركة السياحية الوافدة لها والعديد من الأحداث التى شهدتها البلاد وأخيرا جائحة كورونا التى عصفت باقتصاد دول العالم.

وقال : "رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن مساندة الحكومة المصرية ودعمها المستمر للقطاع السياحى ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، فالجميع استفاد من مبادرات تأجيل سداد المديونيات المستحقة لدى الجهات الحكومية لمدة 36 شهرا .

وأضاف "مكرم" أن مجلس الوزراء وافق على إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي فى 31 ديسمبر 2021، وكذلك الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 إبريل 2021.

ووجه رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء الشكر لرئيس البنك المركزى طارق عامر على دعمه الدائم للقطاع السياحى، حيث ساهمت مبادرة البنك المركزي المخصصة للقطاع بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨%، كان لها بالغ الاثر فى الحفاظ على العمالة داخل الفنادق والاستمرار فى التشغيل برغم توقف الحركة.