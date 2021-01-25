شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.71%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات النقل والشحن بنسبة 1.23%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والموزعون بنسبة 0.08%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.63%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أخيراً بنسبة 0.11%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 572.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.7 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.1 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.7 مليون جنيه، 254.5 ألف جنيه، 11.6 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.