شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 24-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 24-1-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، راية القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 572.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.7 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.1 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.7 مليون جنيه، 254.5 ألف جنيه، 11.6 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 11.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.45%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 20.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.88%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية إغلاق 16.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.264 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.47%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 398.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.716 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.19%.