شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: الفاتورة الإلكترونية ستقضى على السوق الموازى والاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التزام التجار بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية واتباع الطرق المطلوبة لتطبيقها وفقا لما أقرته مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم المنظومة على جميع الشركات والمؤسسات بداية من شهر يوليو المقبل.

ونظمت الغرفة عدة لقاءات مع منتسبي الشعب النوعية بالغرفة بحضور ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية للرد على أي استفسارات تخص تطبيق المنظومة ودورها في رفع كفاءة الاقتصاد القومى وهو ما يعود بالنفع على الدولة وعلى الشركة أو التاجر وصولا إلى المواطن أو المستهلك.

ومن جانبه، أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد واحدة من أفضل المشروعات التنموية التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية في إطار التوجه إلى التحول الرقمي التعاملات التجارية والتأكد من صحة البيانات مصدر الفاتورة، مضيفا أنها ستعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشار إمبابي إلى أن الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مضيفا أن أحد أبرز الأهداف التي ستقوم بها الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية.