افتتـاح افتراضـي لفعـاليات أسبـوع جمـارك الإمـارات

انطلقت أمس الأحد فعاليات جمارك دبي في أسبوع جمارك الامارات الرابع 2021 تحت شعار «جمارك دبي.. عمليات مستدامة»، حيث نظمت الدائرة في بداية فعالياتها التي تستمر حتى 28 الجاري حفل افتتاح افتراضياً بمشاركة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وكونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وأحمد عبد الله بن لاحج المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، ومسؤولين في الدوائر الجمركية المحلية، كما حضر الحفل ممثلون عن الهيئات الجمركية في السعودية والبحرين والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الاوسط «ريلو».

تهدف فعاليات الأسبوع الذي يتم تنظيمه تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير إلى توعية كافة فئات المجتمع بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة.

خطى ثابتة

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال حفل الافتتاح الافتراضي: «تتقدم جمارك دبي بخطى ثابتة لتطوير العمل الجمركي باستمرار دعماً لموقع دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية التي تربط بين مختلف دول العالم تجارياً واقتصادياً، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على القيام بدورها الحيوي في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع أن تسهم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الدائرة خلال أسبوع جمارك الامارات الرابع في تعزيز وعي الجمهور بأهمية العمل الجمركي، وسيتم تنظيم 20 فعالية موجهة للشركاء والعملاء وأفراد المجتمع على مدار الأسبوع، تعكس الدروس المستفادة من تجربة جمارك دبي في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد 19 وحرصها على تحويلها إلى فرص وإنجازات من خلال الابداع والابتكار في تطوير الحلول والمعالجات الكفيلة بتيسير التجارة وتسهيل حركة السياحة والسفر مع العمل على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية والاقتصادية، فبرغم ما شهده العالم من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة نجحت جمارك دبي خلال العام 2020 في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020 بنمو يبلغ 23% مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019».

وأضاف: «انطلاقاً من حرص الدائرة على المواكبة السريعة لهذه التحولات وتعزيز ريادتنا العالمية في مجال الابتكار الجمركي طورنا خطة استراتيجية جديدة لجمارك دبي للفترة 2021 – 2026 تهدف إلى تقديم نموذج عالمي جديد لجمارك المستقبل».

وأكد أن العام 2021 يكتسب أهمية أكبر على صعيد تطوير العمل الجمركي مع انطلاق رحلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة مرتكزة على أهداف ومبادرات مئوية الامارات 2071 .

سلسلة توريد مستدامة

وقال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمته بحفل الافتتاح الافتراضي: «بينما نسعى جميعاً للانتقال إلى حقبة ما بعد الجائحة خلال عام 2021، فقد تبنت منظمة الجمارك العالمية الشعار السنوي ليوم الجمارك العالمي لهذا العام.. الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة توريد مستدامة.