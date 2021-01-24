سباقات قوارب التنين تنعش مهرجان التسوق في دبي

دبي: ”الخليج 365”

استضاف مهرجان دبي للتسوق سباقات قوارب التنين المُقدمة من شركة الفوعة في السيف خلال عطلة نهاية الأسبوع في 22 و23 يناير الجاري.

تم إغلاق خور دبي أمام اليخوت والعبّارات والمراكب الشراعية مقابل مشروع السيف للمرة الأولى على الإطلاق كي تبحر قوارب التنين الملونة عبر الممر المائي لمدة يومين من المنافسات الحماسية. وأقيم السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار مهرجان الواجهة البحرية المملوء بالأنشطة الترفيهية والذي اختتم فعاليته يوم 23 يناير، واستضافه سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المقدم من شركة الفوعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وإدارة النقل البحري وشركة «مراس» و«ريدبُل» وجمعية الإمارات لقوارب التنين.

وتنافست الفرق المشاركة في مسار طويل على امتداد 1.2 كيلومتر ومسار قصير لمسافة 150 متراً. وتنوعت أفراد الفرق المشاركة بين جنسيات متعددة تمثل الشركات الرائدة في دبي، بما في ذلك موانئ دبي العالمية وبنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات وسوق دبي الحرة وأتلانتس وذا بالم وجامعة هيريوت وات، بالإضافة إلى فرق محلية أخرى. وانقسمت الفئات إلى فرق للرجال وأخرى للسيدات وكذلك مختلطة، حيث تنافست جميعها وسط أجواء رياضية وترفيهية مميزة. فيما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المشاركين والجمهور.

تنوع الفعاليات الرياضية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: قدّمت السباقات تجربة حافلة بالحماس للمشاركين والمتابعين. حيث جمعت متسابقين من مختلف شرائح المجتمع وشركات رائدة من قطاعات متنوعة للتنافس على مدار يومين. كما سلّطت السباقات الضوء على مدى تنوع الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي سواء خلال مهرجان دبي للتسوق أو على مدار العام. واستمتعت العائلات بمتابعة هذه المنافسات وتشجيع الفرق المشاركة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

وبدوره، قال جايسون ماكنزي، مدير سباقات قوارب التنين: نفخر بمشاركتنا في سباقات قوارب التنين في خور دبي في السيف بدعم من مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق وهيئة الطرق والمواصلات وإدارة النقل البحري ومشروع السيف. ويسعدنا أن نشهد النجاح الذي حققته السباقات خاصة وأنها المرة الأولى التي تتسابق فيها القوارب في هذه الوجهة.

تحقيق التناغم

ومن جهته، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: فخورون بالمشاركة في سباقات قوارب التنين في خور دبي، ودعم كل الفرق والمؤسسات العملاقة التي شاركت في هذه الفعالية خلال نهاية الأسبوع. ونجحت هذه السباقات الرائعة في تحقيق التناغم مع المكانة التاريخية لخور دبي، والذي كان منذ القدم يعجّ بحركة السفن والقوارب. وتم خلال فترة السباقات إغلاق منطقة خور السيف أمام حركة النقل البحري من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وبتأثير ٍجزئي على كل من خطوط السيف بني ياس، وبني ياس سوق دبي القديم، والسبخة الفهيدي، والفهيدي سوق ديرة القديم، ما منح الفرق والقوارب المشاركة مطلق الحرية لبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الفوز.

الفائزون

وفي يوم الجمعة، فاز فريق Dubai Diggers 1 في السباق المفتوح لمسافة 1200 متر، وتلاه فريق Dubai Diggers 2 في المركز الثاني، وجاء فريق Paddle Tribe 2 في المركز الثالث. كما فاز فريق Royal Dragons بسباق Corporate Plate بينما احتل فريق MYPA المركز الثاني. وفازت طيران الإمارات بسباق كأس الشركات وتلاها نادي Kerala Snake في المركز الثاني و Wadi Racers في المركز الثالث.

وشهد يوم السبت فوز فريق Titans بسباق ال150 متراً، واحتل نادي Dubai Paddle Club 2 المركز الثاني وفريق Kraken في المركز الثالث. كما فاز فريق Titans بسباق ال150 متراً للسيدات فيما احتل نادي Dubai Paddle Club المركز الثاني وفاز فريق Dolphins بالمركز الثالث.