«ماريــوت» تجــدد الثقــة بدبــي وتفتتــح 3 فنــادق خــلال 2021

دبي: أنور داود

يترقب القطاع الفندقي في دبي، إضافة 3 فنادق جديدة من «ماريوت الدولية» في منطقتي نخلة جميرا والجداف خلال العام الجاري 2021، في إشارة إلى مواصلة المجموعة الفندقية العالمية لخططها التوسعية في دبي ودولة الإمارات.

وكانت بيانات جمعتها ”الخليج 365”، أظهرت مواصلة الافتتاحات الفندقية خلال عام 2020، كما استمرت عمليات الافتتاح خلال 2021، من خلال دخول المزيد من المنشآت الفندقية الجديدة.

1031 غرفة

وتصل الطاقة الاستيعابية للفنادق الثلاثة إلى 1031 غرفة فندقية جديدة، تضاف إلى المعروض الفندقي في دبي. وكشفت «ماريوت الدولية» النقاب عن أبرز فنادقها التي ستفتح أبوابها في عام 2021 في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما فيها 3 فنادق في دبي.

ريزيدنس إن الجداف

وأعلنت «ماريوت الدولية» أنها ستفتتح فندقها الجديد ريزيدنس إن الجداف في الربع الثاني من عام 2021. ويعد الفندق الأول التابع لعلامة ريزيدنس إن باي ماريوت في دولة الإمارات، حيث يعتبر الوجهة المثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى العمل من أي مكان في عام 2021، وهو رائد عالمياً في قطاع الإقامة الطويلة، حيث يوفر «المنزل بعيداً عن المنزل» مع غرف منفصلة للمعيشة والعمل والنوم. ويتمتع هذا الفندق الذي يضم 134غرفة ضيوف، بإمكانية الوصول الرائع إلى المراكز التجارية والترفيهية الرئيسية في دبي، ويتميز بإطلالات رائعة لإمارة دبي من على سطحه.

أول منتجع تابع لفنادق ماريوت

كما أعلنت مجموعة الفنادق العالمية، أنها سوف تفتتح منتجع ماريوت نخلة جميرا، في الربع الثالث من العام الجاري، ويعد الفندق أول منتجع تابع لفنادق ماريوت في دبي، ويقع على شاطئ نخلة جميرا . ويتمتع منتجع ماريوت نخلة جميرا بموقع مثالي مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة ومراكز التسوق الرئيسية والمناطق التجارية. وسيضم الفندق 608 غرف ضيوف، وثمانية مطاعم وردهات، بالإضافة إلى منتجع صحي عالمي المستوى ومركز لياقة بدنية، وكذلك ناد للأطفال وشاطئ رملي خاص يوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي.

سانت ريجيس دبي النخلة

وكشفت «ماريوت»، أنها ستفتح أبواب فندقها الجديد الذي طال انتظاره وهو «سانت ريجيس، دبي، النخلة» في الربع الثالث من العام الجاري.

ويقع الفندق الفاخر على جذع نخلة جميرا، ويضم 289 غرفة وجناحاً، ومسبحاً في الطابق 50، ويتصل الفندق مباشرة بنخيل مول، ويمكن للضيوف الوصول إلى 350 متجراً و15 شاشة سينما و 12 مطعماً فاخراً. وسيضم نادي سانت ريجيس بيتش- وهو امتداد للفندق- مسبحاً متسعاً إلى جانب صالة ألعاب رياضية حديثة ومركز لياقة بدنية.

3 منشآت في يناير

واستمرت حركة الافتتاحات الفندقية الجديدة في دبي خلال عام 2021، حيث شهد شهر يناير/كانون الثاني 2021، الإعلان عن افتتاح 3 فنادق، وتضم فندقاً وأجنحة أفاني بالم فيو دبي، وفندق بولمان داون تاون دبي، وفندق أبارت هوتيل أداجيو دبي ديرة.

17 منشأة في 2021

وبحسب رصد ”الخليج 365” في وقت سابق، واصلت دبي تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي خلال عام 2020، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي سببها تفشي وباء فيروس «كوفيد-19» على مستوى العالم. وتواصلت خطط الافتتاحات الفندقية خلال عام 2020، حيث وصل عدد المنشآت الفندقية التي فتحت أبوابها خلال العام إلى نحو 17 منشأة فندقية جديدة، تضيف معروضاً جديداً، موزعاً بين مختلف فئات الفنادق. وبحسب رصد ”الخليج 365” لإعلان الفنادق عن افتتاحاتها الجديدة في دبي، وصل عدد الغرف الفندقية الجديدة إلى نحو 5548 غرفة وشقة فندقية، فيما يرتفع إلى أكثر من ذلك عند احتساب المساكن.