شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تنظر في سير عملياتها بمصر وكردستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دانة غاز»، أن مجلس إدارتها سينظر في سير عملياتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق، خلال اجتماعه يوم 27 يناير/ كانون الثاني الجاري. وأشارت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس الإدارة سيناقش خلال اجتماعه تطورات بيع أصول الشركة في مصر.

وسيطلع المجلس على تقرير عن الدليل الجديد لحوكمة الشركات، وتقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، إضافة إلى مسائل روتينية أخرى.