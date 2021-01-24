«جافزا» تتعاون مع «ستار ـ كي كوشير»



دبي: ”الخليج 365”

وقعت جافزا؛ التابعة لموانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، مذكرة تفاهم مع «ستار كي كوشير» لشهادات كوشير، ومقرها الإمارات، لتوعية شركائها العاملين في قطاع منتجات السلع الغذائية والزراعية بمتطلبات شهادة كوشير للأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية، ومساعدتهم في الحصول على تلك الشهادة.

وقع مذكرة التفاهم أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، مع الحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، بحضور الحاخام يانكي هوفمان، نائب رئيس «ستار كي كوشير» لشهادات كوشير في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات: «نتوقع زيادة في الطلب على الأغذية المتوافقة مع معايير كوشير. وفي هذا الصدد يسعدنا التعاون عبر هذه الشراكة مع «ستار كي كوشير» لشهادات كوشير، ونأمل الاستفادة من خبراتهم من خلال استضافة ندوات رقمية وميدانية لعملائنا من وقت لآخر، لنسهم في توعية شركائنا في المنطقة الحرة بفوائد الحصول على تلك الشهادة».

من جهته، قال الحاخام أهرون هاسكل، رئيس «ستار كي كوشير» لشهادات كوشير: «منذ أكثر من خمسين عاماً، ونحن نقوم بالإشراف على إصدار شهادات التوافق مع متطلبات كوشير، وقد اكتسبنا على مدى سنين طويلة سمعة كبيرة في تقديم خدماتنا بسرعة فائقة، مستعينين بفريق من الخبراء العاملين لدينا، على رأسهم كادرنا الفني، وشبكتنا من الحاخامات المتخصصين في مواصفات الأغذية المتوافقة مع الشريعة اليهودية، إضافة إلى علماء الأغذية والمشرفين الميدانيين».