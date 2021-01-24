تدشين مسرعة أعمال للمنظمات غير الربحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي أمس، مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية «سراج» التابعة للجمعية الأهلية لتطوير العمل التنموي في المملكة «تنامي»، التي استطاعت بدورها تمكين وتأهيل وتطوير أكثر من 40 جمعية أهلية ناشئة حتى الآن، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد.

واستقبل الغانمي في مكتبه أعضاء وفد الجمعية المكون من الدكتور رئيس مجلس إدارة الجمعية فؤاد العبدالكريم، والأمين العام خالد العواد، ومدير مكتب إدارة المشاريع عمر الحماد، حيث اطلع على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية «تنامي» الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.

يذكر أن الجمعية الأهلية لتطوير العمل التنموي «تنامي» هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين منظمات القطاع غير الربحي في المملكة.